BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha demanat "molta prudència" aquest dilluns al matí davant el creixement sobtat de rius, torrents i rieres a Catalunya.

En un missatge a X, recollit per Europa Press, han detallat que hi ha avisos per desbordament del pantà de Foix i el riu Francolí.

A més a més, el riu Llobregat ha superat el llindar d'alerta, i el Govern ha alertat: "No us acosteu a les lleres".