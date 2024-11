La Generalitat demana a la ciutadania que no baixi "al soterrani o garatge" amb pluges intenses

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha emès una sèrie de consells per a episodis de pluja intensa amb risc d'inundació i ha demanat a la ciutadania que no baixi "al soterrani o garatge".

En un missatge a través d'X, la Generalitat recomana a la població que mantingui netes les teulades, baixants i desguassos i que, davant una previsió de pluja intensa, no deixin fora objectes o mobles que l'aigua pugui arrossegar en cas que es produeixi una crescuda o inundació.

Així mateix, aconsella als ciutadans que pugin als pisos superiors i que s'hi estiguin, que tinguin a mà llanternes i espelmes per si hi hagués talls de llum i que truquin al 112 en cas d'emergència.

L'emissió dels consells coincideix amb les restriccions en la mobilitat aquest dimecres, excepte per als serveis essencials o per causa de força major, a cinc comarques de Tarragona per una nova dana: Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Tarragonès.

En aquestes comarques també s'han suspès les classes i les activitats esportives i el Govern ha recomanat el teletreball.