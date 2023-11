La Generalitat defensa prevenir les violències masclistes amb un urbanisme més segur per a la dona

Govern i entitats feministes fan marxes exploratòries als municipis per reforçar la prevenció

ALELLA (BARCELONA), 20 nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes de la Generalitat, Laia Rosich, ha defensat aquest dilluns reforçar la prevenció amb accions comunitàries i d'urbanisme, com les marxes exploratòries, que analitzen l'espai públic d'un municipi per millorar la seguretat de la dona.

Laia Rosich ha explicat a Alella (Barcelona), un dels municipis on s'ha aplicat la mesura, que és una de les 222 accions del Pla Nacional de prevenció de violències masclistes, que la consellera Tània Verge ha presentat prèviament aquest mateix dilluns a la seu del departament.

L'objectiu d'aquestes marxes, que es fan amb veïnes i entitats dels municipis, és identificar què genera percepció d'inseguretat i què genera percepció de seguretat, per millorar la configuració urbana de la localitat des de l'administració pública.

Alguns aspectes que s'avaluen en aquestes marxes són la il·luminació dels carrers i dels parcs i la gestió de l'espai públic a l'hora de col·locar contenidors, bancs i vegetació, ha explicat la sòcia fundadora de l'entitat Col·lectiu Punt 6, Blanca Valdivia.

Segons Valdivia, és una metodologia a càrrec de veïnes perquè són les qui viuen a la ciutat i tenen experiències tant seves com de les seves amigues i familiars: "L'urbanisme feminista s'enfoca molt en l'aprenentatge del dia a dia".

MÉS DE 100 MARXES DES DEL 2017

L'entitat ha fet més de 100 d'aquestes marxes des del 2017 a pobles i ciutats de Catalunya: un cop fetes, se n'extreuen recomanacions per poder-les impulsar des de les administracions.

Valdivia ha destacat que per "primera vegada" una administració pública reconeix que aquesta és una metodologia per abordar de manera integral les violències masclistes, i inclou la dimensió urbana i la seva importància per tractar la seguretat.

"POR" A ALELLA

Una de les voluntàries de la marxa exploratòria i membre de l'Associació Dones d'Alella, Julia Romero, ha afirmat que a la ciutat hi ha punts més difícils, més foscos, que li fan "por", per la qual cosa ha de donar la volta i tornar a casa per carrers més il·luminats.

No obstant això, confia en aquesta mesura i espera que l'Ajuntament d'Alella reculli els suggeriments que es deriben de la marxa i posi més il·luminació a les zones fosques de la ciutat.