La Generalitat declararà el Catalunya Media City com a projecte "estratègic de país"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -
El Consell Executiu aprovarà aquest dimarts, a proposta de diversos departaments, declarar "estratègic de país" el projecte que preveu la conversió de l'antic recinte industrial de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) en el hub audiovisual i d'investigació de referència al sud d'Europa.
A més, l'acord proposat per les conselleries de Presidència, Economia, Territori, Educació, Empresa, Investigació i Universitats i Cultura, dona el suport institucional perquè sigui declarat projecte estratègic d'inversió per part de l'Estat, informa aquest diumenge el Govern en un comunicat.
La declaració del projecte com a "estratègic de país" té efectes concrets en la seva execució: permetrà impulsar i agilitar actuacions clau per al desenvolupament de la iniciativa, especialment les relacionades amb les infraestructures energètiques, ja que reforça que pugui accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió i capacitat elèctrica, que es planifiquen a escala estatal.
El Govern ha dit que això és rellevant per que la implantació d'un equipament com aquest requereix una potència energètica elevada i, amb aquesta declaració, es reafirma la seva posició perquè sigui considerat projecte prioritari en l'assignació de capacitat i connexió.
Amb l'acord, el Govern considera acreditat l'interès públic, social i econòmic del projecte, tant per la seva contribució a la transformació econòmica i digital de Catalunya com per la regeneració urbana del litoral metropolità del Besòs, la preservació del patrimoni industrial, la creació d'ocupació qualificada i el reforç de les indústries creatives, audiovisuals i digitals.
TRANSFORMACIÓ
El projecte es desenvoluparà principalment a l'entorn de les Tres Xemeneies de Sant Adrià i mantindrà una articulació funcional amb el Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa (Barcelona), i el Campus Diagonal-Besòs de la UPC, amb vocació d'estendre la seva xarxa territorial.
La rehabilitació de la Nau de Turbines ho convertirà en un gran espai destinat a la formació, la innovació i l'experimentació audiovisual, amb una sala d'experiències immersives de més de 4.500 metres quadrats i capacitat per 4.500 persones.
El projecte també preveu prop de 68.000 metres quadrats destinats a activitat econòmica especialitzada: podrà acollir al voltant de 2.000 professionals d'alta qualificació i generar entre 3.500 i 5.000 llocs de treball indirectes i induïts.
El Catalunya Media City comportarà una profunda transformació urbana i ambiental: permetrà regenerar 32,3 hectàrees de sòl, crear un nou front marítim de 70.000 metres quadrats i 1,2 quilòmetres destinat a l'ús ciutadà.