La Generalitat declara 24 arbres monumentals nous a Catalunya

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha declarat 24 arbres monumentals nous, entre els quals hi ha, per primera vegada, exemplars a les comarques del Barcelonès i el Lluçanès (Barcelona).

S'han declarat monumentals un plàtan, dos freixes i una noguera del Jardí Botànic Històric de Montjuïc de Barcelona, i una alzina negra al Mas de Vilartimó a Lluçà (Barcelona), informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dijous.

La resta són a les comarques de la Conca de Barberà, el Pla d'Urgell, el Tarragonès i la Terra Alta (Tarragona), Osona i el Vallès Occidental (Barcelona), el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran (Lleida).

Inclouen pins, roures, moreres, freixes, castanyers o cirerers silvestres, entre d'altres.

Entre aquests hi ha arbres d'"alt valor simbòlic" per als veïns com el Castanyer de les Nou Branques de Viladrau (Girona) o el Pi de'n Xandri a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).