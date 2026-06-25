La Generalitat crea 161 places residencials per a joves amb trastorns greus de conducta

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha creat i ampliat 161 places residencials especialitzades per reforçar l'atenció a adolescents i joves amb trastorns greus del neurodesenvolupament i de conducta o problemes de salut mental d'alta complexitat.
Les places, ja executades o actualment en curs, permetran incrementar la capacitat de resposta a persones que sovint presenten alta dependència, alteracions greus de conducta i necessitat de suport intensiu i sostingut, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dijous.
Les places s'afegeixen a les 50 residencials especialitzades que ja es van executar el 2025 a Lleida, Barcelona i Balsareny (Barcelona).