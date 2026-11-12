La Generalitat convocarà oposicions per a 1.140 places docents amb el C2 de català com a requisit

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha comunicat a la taula sectorial la pròxima convocatòria de concurs d'oposició de 1.140 places per ingressar al cos docent el 2027, que tindrà com a novetat que el nivell C2 de català serà un requisit.
Del total de places convocades, 946 corresponen al cos de professors de secundària, 26 al de professors d'escoles oficials d'idiomes (EOI) i 168 del cos de mestres, informa el departament aquest dijous en un comunicat.
Les places amb més places convocades són Llengua i literatura catalanes (251), Llengua castellana i literatura (145) i Matemàtiques (143), seguides de Música (63), Processos de gestió administrativa (62), Anglès (60), Tecnologia (57) i Processos comercials (52).
Les especialitats amb més places ofertes corresponen a matèries en què els últims cursos "s'ha constatat que hi ha una necessitat més elevada de professionals docents", com són Català, Castellà, Matemàtiques i algunes especialitats de secundària.
Com a novetat d'aquest any, per participar en el procés d'ingrés lliure s'estableix l'acreditació del nivell 2 de català: qui no el tingui pot acreditar la competència mitjançant una prova específica.
Les sol·licituds es podran presentar en els 10 dies hàbils després de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) i el procediment finalitzarà abans del juny del 2027, amb l'objectiu de comunicar les plantilles als centres amb prou temps.