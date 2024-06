La Generalitat convoca el Premi Voluntariat 2024 per a entitats de voluntariat catalanes

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, encapçalada per Carles Campuzano, ha convocat el Premi Voluntariat 2024 destinat a les entitats inscrites en el Cens d'entitats de voluntariat de Catalunya, ha informat aquest dimecres en un comunicat.

La 31a edició d'aquest reconeixement té una dotació de 20.000 euros per premiar tres projectes de voluntariat desenvolupats en els últims 3 anys, "dissenyats i implementats des de l'acció social amb una visió transversal": 10.000 euros per al primer premi, 6.000 per al segon i 4.000 per al tercer.

Les candidatures es podran presentar de manera telemàtica fins al 17 de juliol a les 15 hores i preveuen anunciar els guanyadors a finals d'any, amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat, el 5 de desembre.