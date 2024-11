La Generalitat convoca oposicions per a 495 places de professor de secundària

Les especialitats amb més places són Matemàtiques, Orientació educativa i Català

La Conselleria d'Educació i Formació Professional de la Generalitat ha comunicat aquest dilluns a la mesa sectorial la pròxima convocatòria del concurs d'oposició de 495 places de professor de secundària per "estabilitzar les plantilles" dels centres.

Les especialitats amb més places són Matemàtiques (93), Orientació educativa (86), Llengua catalana i literatura (61), Anglès (59) i les matèries relacionades amb informàtica, ha informat la Generalitat en un comunicat.

Els aspirants podran presentar les sol·licituds durant els 20 dies hàbils després de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

En el termini màxim d'un mes, la Conselleria publicarà la llista provisional dels aspirants admesos, i després facilitarà la llista definitiva, "un cop obert el termini de reclamacions facultatiu".

PROCÉS SELECTIU

Es preveu que el procés selectiu comenci en el tercer trimestre del curs escolar, amb les proves de llengua castellana (per a aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola) i de llengua catalana (per als qui no puguin acreditar el nivell C1).

El procés acabarà abans del 15 de juliol del 2025, "amb l'objectiu de poder comunicar les plantilles dels centres amb prou temps per poder-les gestionar adequadament".

REQUISITS

Els seleccionats prendran possessió com a funcionaris en pràctiques a la destinació adjudicada l'1 de setembre del 2025, i si superen la fase de pràctiques, seran nomenats funcionaris de carrera l'1 de setembre del 2026.

Pel que fa als requisits, els aspirants han de tenir un títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència, i la formació pedagògica i didàctica requerida.