La Generalitat convoca 231 places per desplegar un programa contra la pobresa infantil

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha publicat la convocatòria de 231 places per desplegar el programa pilot Barris per Créixer contra la pobresa infantil, ha informat aquest dijous en un comunicat.
Aquesta iniciativa està impulsada pel Govern per actuar als barris amb més vulnerabilitat de Catalunya, i les noves incorporacions al Departament permetran desplegar equips multidisciplinaris que treballaran amb nens i famílies a partir de setembre.
Les vacants corresponen a perfils administratius, que donaran suport a la tramitació de les prestacions i a professionals de l'àmbit social que treballaran directament amb les famílies en el desplegament del programa.
La secretària de Cicles de Vida i Ciutadania de la Generalitat, Teresa Llorens, ha assenyalat que el programa s'engega en 31 municipis amb la contractació de 231 professionals, i que una part són perfils administratius que donaran suport a la tramitació de les prestacions i la resta són professionals de l'àmbit social que acompanyaran les famílies en el disseny d'itineraris personalitzats per millorar la seva situació i la dels seus fills.
Aquesta actuació forma part de les mesures incloses en l'Estratègia de Lluita contra la Pobresa Infantil a Catalunya 2025-2030, i respon al "compromís del Govern d'impulsar polítiques públiques basades en l'evidència per reduir la pobresa infantil i la desigualtat d'oportunitats".