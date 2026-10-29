La Generalitat condemna el feminicidi d'una dona a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha condemnat el feminicidi d'una veïna del districte de Nou Barris de Barcelona aquest dimecres, i ha expressat el seu condol a l'entorn de la família i als veïns de la localitat.
En un comunicat aquest dijous, ha dit que amb la confirmació d'aquest cas ja són 5 els feminicidis a Catalunya des de principis d'any: el 2025 n'hi va haver 11, 10 dones assassinades per violència masclista i 1 feminicidi vinculat.
La Policia Municipal de Madrid va detenir dimecres un home que va confessar ser l'autor de la mort violenta d'una dona al districte de Nou Barris, i en accedir a l'immoble, els Mossos d'Esquadra van localitzar el cos sense vida.
La Generalitat ha explicat que des que es van començar a recollir dades oficials el 2012 hi ha hagut 164 feminicidis a Catalunya, dels quals 154 són dones i 10 corresponen a nens i adolescents assassinats per violències masclistes.
Ha assenyalat que eliminar les violències masclistes "és una qüestió de país", i ha fet una crida a sumar esforços des de tots els àmbits de la societat per posar fi a aquests crims en totes les seves formes.