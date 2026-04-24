La Generalitat i Barcelona acorden preservar una part de la Presó de Dones de la Trinitat

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han acordat preservar el Cos de Guàrdia de la Presó de Dones de la Trinitat, han informat en un comunicat conjunt aquest divendres.
El departament, atenent una petició de diverses associacions per declarar la Presó de Dones de la Trinitat com Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), en la categoria de 'Lloc històric', ha conclòs que aquest espai és "rellevant històricament" i considera pertinent la seva declaració.
La Presó de Dones de la Trinitat --inaugurada el 1963-- reuneix valors històrics en el context de la repressió franquista, que va desencadenar "un gran rebuig i activisme social veïnal", que es va manifestar molt activament contra la Presó de Dones de la Trinitat.
En aquest àmbit, s'està duent a terme un procés de desenvolupament urbanístic que afecta al solar que ocupa el recinte de la presó: aquest desenvolupament preveu la urbanització i construcció d'habitatge públic, un projecte "llargament reivindicat pel barri".
La proposta de declaració s'emmarca en la política del departament de "protegir espais de memòria de la Guerra Civil i la repressió franquista", i es destaca que aquesta presó va ser la primera de Catalunya construïda expressament per a la reclusió de dones.
PRESERVACIÓ I REUBICACIÓ
L'acord contempla la preservació del volum corresponent al cos de guàrdia; la reubicació dels elements del portal d'accés a l'entorn immediat de la part de l'edifici que es conserva; i la preservació dels elements singulars de l'interior de l'edifici.
Aquests condicionants es tindran en compte durant el procés d'enderrocament, preservant el cos de guàrdia i els materials indicats, que permetran reconstruir la porta i reubicar els elements interiors en un futur espai.
A més, permet continuar "sense interrupcions" el procés d'urbanització i de construcció de les 472 habitatges previstos a la zona, així com un equipament de proximitat que incorporarà aquestes referències en la memòria històrica del barri.