La Generalitat avança 140 milions per a les beques d'estudis postobligatoris no universitaris

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat aquest dimarts avançar 140 milions d'euros per atendre la convocatòria general de beques d'estudis postobligatoris no universitaris per al pròxim curs 2026-2027, informa la Generalitat després del Consell Executiu.
Es tracta de la primera convocatòria que assumeix la Conselleria d'Educació i FP, que recentment ha rebut el traspàs de la competència de la publicació de la convocatòria de les beques i els ajuts a l'estudi.
La "novetat més rellevant" per als interessats és que hauran de demanar la beca al Departament i no al Ministeri d'Educació, FP i Esports.
Les beques cobreixen els estudis de batxillerat, FP de grau mitjà i superior, estudis artístics professionals, estudis esportius i els artístics i religiosos superiors.
També els estudis d'idiomes en escoles oficials --inclosos a distància--, els cursos d'accés i preparació per a les proves d'accés a la FP i cursos de formació per accedir a grau mitjà i superior, i els cicles formatius de grau bàsic.