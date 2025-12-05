La Generalitat atorga 25 beques a estudiants per fomentar els estudis de Filologia Catalana

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha atorgat "per primer cop" 25 beques a estudiants de primer curs universitari per fomentar els estudis de Filologia Catalana, informa el departament en un comunicat aquest divendres.
Cada beca és de 4.500 euros i s'ha assignat a menors de 25 anys amb criteris d'excel·lència acadèmica, renda familiar i coneixement de llengües, i es van entregar aquest dijous en un acte amb el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, qui va insistir a "continuar creixent (perquè) la demanda de professionals, des de diferents camps, públics i privats, continua augmentant".
Dels 25 estudiants becats, provinents de 69 sol·licituds, 7 es formaran en català i occità (Filologia Catalana i Estudis Occitans) a la Universitat de Lleida (UdL), i la resta estudiaran Filologia Catalana a l'Autònoma (UAB), la de Barcelona (UB), la de Girona (UdG) i la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.