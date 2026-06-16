La Generalitat assumeix la titularitat de la residència de gent gran de Batea (Tarragona)

TARRAGONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha assumit la titularitat de la residència de gent gran de Batea (Tarragona) i aquest canvi "garanteix la continuïtat del servei", informen les conselleries de Drets Socials i Inclusió i Economia i Finances en un comunicat d'aquest dimarts.
En l'acte de signatura del conveni hi han participat la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo; la d'Economia i Finances, Alícia Romero; i l'alcalde de Batea, Joaquim Josep Paladella.
L'equipament, gestionat per Sagessa, disposa de 60 places, de les quals 50 són públiques; i l'acord també permet "regularitzar el deute" de 2,81 milions d'euros que l'Ajuntament tenia amb la Generalitat, derivat d'una situació administrativa.