La Generalitat alerta de perill molt alt d'incendi forestal a 51 municipis de Catalunya

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA GENERALITAT
BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha alertat de perill molt alt d'incendi forestal a 51 municipis de Catalunya "a causa de l'escassa precipitació recent i les altes temperatures", segons ha informat aquest dilluns a través d'X i ha recollit Europa Press.
Les comarques amb perill molt alt són la Terra Alta, la Ribera d'Ebre (Tarragona), el Segrià, la Noguera, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Segarra (Lleida) i l'Anoia (Barcelona).
345 municipis catalans es troben en nivell de perill alt d'incendi forestal, per la qual cosa les autoritats han demanat extremar les precaucions i recorden que, en cas de detectar foc o fum, s'ha de trucar al 112.