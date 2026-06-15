Publicat 15/06/2026 11:52

La Generalitat alerta de perill molt alt d'incendi forestal a 51 municipis de Catalunya

Mapa de perill d'incendi forestal
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA GENERALITAT

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -

El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha alertat de perill molt alt d'incendi forestal a 51 municipis de Catalunya "a causa de l'escassa precipitació recent i les altes temperatures", segons ha informat aquest dilluns a través d'X i ha recollit Europa Press.

Les comarques amb perill molt alt són la Terra Alta, la Ribera d'Ebre (Tarragona), el Segrià, la Noguera, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Segarra (Lleida) i l'Anoia (Barcelona).

345 municipis catalans es troben en nivell de perill alt d'incendi forestal, per la qual cosa les autoritats han demanat extremar les precaucions i recorden que, en cas de detectar foc o fum, s'ha de trucar al 112.

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