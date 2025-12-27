La Generalitat ajuda a traduir al català 351 títols d'assaig i no ficció els últims 2 anys

BARCELONA 27 des. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Política Lingüística de la Generalitat ha reforçat l'oferta d'assaig i no ficció en català ajudant a la traducció de 351 títols en dos anys.
Amb l'ajuda d'enguany és traduiran al català 193 obres de no ficció de 60 editorials que arriberan als llibreries el 2026, informa aquest dissabte en un comunicat.
L'any passat, la línia d'ajuda va recolzar la traducció de 158 obres de no ficció de 49 editorials, i que ja són va la venda.
AJUDES DE 2025
Els ajudes d'aquest any són traduccions de 14 llengües, amb un "clar" predomini de l'anglès, seguit del castellà, francès, alemany i italià, i per darrere hi ha el japonès, el portuguès, el rus, el grec clàssic i el neerlandès, entre altres llengües.
Les obres són de moltes disciplines; sobretot, memòries, història, psicologia, filosofia, sociologia, arts, ciència i naturalesa, i àmbits com feminisme, educació, política, salut i recerca.
AJUDES DE 2024
Les traduccions de 2024 publicades enguany procedien de 13 llengües, fonamentalment de l'anglès, seguit del castellà, francès, alemany i italià, així com japonès, grec clàssic, hebreu i polonès, entre altres.
Van predominar les obres d'història, filosofia, memòries, sociologia i educació, a més de títols d'arts, ciències socials, ciència i naturalesa, feminisme, política, psicologia, religió, salut i lingüística.