La Generalitat aixeca l'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat

Afecta 202 municipis i es passa a una dotació de 230 litres per persona i dia



BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat que s'aixeca l'estat d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i la seva àrea i Girona i el seu entorn, i també "part" de les restriccions que s'han imposat els darrers 3 mesos, a causa de l'augment de la producció d'aigua regenerada i de les darreres pluges.

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de la Sequera, en la qual ha afirmat que l'augment de reserves hídriques dels embassaments de Catalunya permet modificar a la baixa les restriccions, tot i que ha insistit que "la sequera no s'ha acabat".

Amb aquest anunci, el Govern aixeca l'estat d'emergència i es passa a excepcionalitat, de manera que es podrà disposar d'una dotació d'aigua per habitant i dia de 230 litres (en emergència era de 200 litres).

Aquesta mesura beneficiarà 6 milions de persones a 202 municipis de 14 comarques catalanes, i és una fase que, segons el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, "permet guanyar temps i tenir més marge de maniobra per continuar estalviant aigua".

"NO IMPROVISEM"

El conseller ha assegurat que aquesta situació d'excepcionalitat es mantindrà almenys fins a finals d'any i principis del 2025, i ha defensat la gestió del Govern de la sequera: "No improvisem, si algú diu que improvisem és que no ha gestionat mai una sequera d'aquesta magnitud".

Preguntat pels municipis que depenen de l'embassament Darnius-Boadella, que estan en estat d'emergència 2, Mascort ha assegurat que "falta poc" perquè surtin d'aquest estat i passin a emergència 1, i que en les pròximes setmanes s'analitzarà si és possible fer-ho, en funció de la capacitat a la qual estigui el pantà.

MESURES

En aquest nou estat, la reducció de la dotació de reg agrícola passa del 80% al 40%; es redueix un 15% el consum d'aigua a nivell industrial (en emergència era del 25%); s'estableix una reducció del consum d'aigua en usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg); i es redueix un 30% l'aigua per a usos ramaders (en emergència era del 50%).

Continua sent prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, excepte el reg de supervivència, i es permet el reg municipal amb aigües freàtiques "únicament en cas que no suposi una reducció de la disponibilitat d'aigua per al proveïment domiciliari".

També queda prohibit el reg de la gespa "en tots els casos" excepte en superfícies destinades a la pràctica federada d'esport o el reg que es fa amb aigua reutilitzada o regenerada; i també continua prohibida la neteja de carrers, paviments o façanes amb aigua potable.

PISCINES

Quant a les piscines, no es permet omplir les que siguin privades d'ús individual o unifamiliar, ni les que no tinguin sistemes de recirculació d'aigua; i les que tinguin aquest sistema, ho hauran de fer "en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat de l'aigua".

Es permetrà l'ompliment parcial o primer ompliment de les piscines --si són de nova construcció o s'han fet obres de rehabilitació-- de piscines d'ús públic i també les privades que tinguin algun sistema de recirculació.

En aquest cas, s'inclouen piscines municipals o altres d'accés públic, com les d'establiments turístics, centres esportius i les de comunitats de propietaris.

Com a resum, Mascort ha insistit que les que estiguin plenes es podran omplir però que "les que estan buides no es podran omplir" des de zero, i ha indicat que això és el mateix que es feia l'any passat.

Finalment, el conseller ha reiterat que l'anunci del canvi de fase al sistema Ter-Llobregat no respon a un interès electoral, pel 12M: "Si algú pensa que això aquest conseller ho fa perquè venen eleccions és que em coneix molt poc".