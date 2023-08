La Generalitat adverteix del tancament de més parcs naturals si s'agreuja el risc d'incendi

BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

La sotsdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Generalitat, Imma Solé, ha advertit aquest dimarts de noves "mesures de tancament" en parcs naturals depenent de com es desenvolupi l'episodi de risc d'incendi que viu Catalunya.

Ha demanat precaució per no fer foc prop de cap zona en què hi hagi vegetació i "sobretot" avisar ràpidament al 112 si es localitza alguna columna de fum perquè els operatius puguin actuar de forma més eficient, textualment.

Ha recordat que, des d'aquest dimarts i fins al divendres, està prohibit fer cap mena de foc, unes mesures que busquen no iniciar cap incendi que, a més, es produeixin en espais on puguin suposar un "perill molt important" per a persones vulnerables.

Solé també ha avisat dels perills de les altes temperatures: "Aquesta calor ens afecta. Encara que estiguem sans i tinguem una salut molt forta i molta capacitat al nostre cos", ha assenyalat, i ha recomanat les hores del dia més fresques per fer esforços físics, en les seves paraules.

MESURES

Protecció Civil va activar aquest dilluns l'alerta del Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat) per calor intensa i per calor nocturna intensa, episodi que s'allargarà "possiblement" fins al divendres.

Agents Rurals va informar que també estan restringits els accessos a set espais naturals: Garraf (Barcelona); Montsant (Tarragona) i Montmell-Marmellar (Tarragona); Els Ports (Castelló), i Montsec d'Ares, Montsec de Rubies i Baronia de Rialb (Lleida).