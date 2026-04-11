La Generalitat adquireix una pintura atribuïda a Josep Juncosa per a la Col·lecció Nacional

El Departament de Cultura de la Generalitat ha adquirit la pintura 'La Verge amb sants intercedint davant la Santíssima Trinitat', del pintor barroc català Josep Juncosa, que passarà a formar part de la Col·lecció Nacional de la Generalitat, segons ha informat aquest dissabte mitjançant un comunicat.
L'obra, que va sortir a subhasta com a anònima, ha estat identificada com una creació coherent amb l'estil de Juncosa i s'ha adquirit per 12.000 euros, en una operació que incorpora per primera vegada una peça de l'artista a una col·lecció pública.
L'atribució s'ha realitzat a partir d'un anàlisi estilístic que ha detectat similituds amb altres obres de l'autor, especialment en elements com la composició, el tractament de les figures o l'ús del color, característics de la pintura barroca catalana del segle XVII.
Segons ha informat el departament, la pintura podria dipositar-se en el Museu del Barroc de Catalunya o en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), on es garantiria la seva conservació, estudi i exhibició.
La Col·lecció Nacional està formada pels béns culturals mobles i documentals que s'han adquirit al llarg dels anys per diferents conceptes d'ingrés en domini públic.