La Generalitat activa un avís preventiu a Catalunya per una intrusió de pols africana

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules en suspensió a tot Catalunya a causa d'una intrusió de pols africana.
La mitjana diària dels nivells de PM10 de dijous va ser superior al valor de 50 micrograms per metre cúbic a dues estacions de mesurament --Montcada i Reixac i Barcelona-Navas-- i aquest divendres, fins a les 10 hores, 18 estacions superaven aquest nivell, informa la Conselleria en un comunicat.
La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats, atès que es preveu que les condicions de dispersió "no millorin significativament" a causa de la presència de la pols africana.
L'avís preventiu s'activa per reduir les emissions de contaminants --a causa de les activitats humanes-- i que s'afegeixin a les presents a l'atmosfera per motius naturals.
Comporta indicar als panells lluminosos dels eixos viaris que el nivell de contaminació és important, informar la ciutadania perquè prioritzi l'ús del transport públic i notificar-ne les activitats industrials i obres públiques perquè activin els protocols corresponents.