Gemma Ruiz sobre les lectores: "M'apunto a tot el que diguin les joves"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
La periodista i escriptora Gemma Ruiz ha estat aquest dijous signant exemplars de la seva última novel·la 'Una dona de la teva edat' a Barcelona i, a preguntes d'Europa Press, ha dit sobre l'ambient: "Veig que no tot està perdut, de vegades aquesta boira del pessimisme... Mira l'ordre mundial, però llavors veus gent jove comprant llibres, parlant entre elles, sobretot elles, les joves, i... M'apunto a tot el que diguin les joves!".
Ha assegurat sentir-se "molt agraïda, molt contenta i molt eufòrica" pel fet de poder viure un altre Sant Jordi com a autora i ha dit sentir molta emoció per les mostres d'afecte rebudes.
Sobre els qui s'han acostat a la carpa perquè els dediqui la seva novel·la, ha destacat que solen ser "lectores, sempre, perquè de fet és el prototip de persona que llegeix" i, amb aquest llibre, més joves que amb els anteriors.