Gemma Blasco guanya el Premi Gaudí a la millor direcció novella per 'La furia'

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
La directora Gemma Blasco ha guanyat el Premi Gaudí a la millor direcció novella per la pel·lícula 'La furia', en el primer guardó que es lliura en la gala que se celebra aquest diumenge en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Blasco s'ha imposat en aquesta categoria a Gerard Oms, amb 'Molt lluny'; Iván Morales López per 'Esmorza amb mi', i Jaume Claret Muxart per 'Estrany riu'.
La directora, que va sofrir una agressió sexual en la seva joventut, s'ha dirigit a la seva jo de 18 anys que algun dia podrà executar "una venjança poètica i respectuosa" a través del cinema, i ha dedicat el seu premi a totes les víctimes de violència sexual.