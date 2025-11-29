GDELS-SBS i GUTMAR crearan un Centre d'Excel·lència per a Projectes d'Ús Dual a Catalunya

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La companyia de sistemes de defensa GDELS-Santa Bàrbara Sistemes (GDELS-SBS) i l'empresa d'enginyeria i fabricació mecànica d'alta precisió GUTMAR tenen previst crear a Catalunya un Centre d'Excel·lència per a Projectes de Sistemes d'Ús Dual a Catalunya, en el marc de l'acord estratègic signat entre ambdues empreses per impulsar projectes tecnològics d'ús dual.
Aquest nou centre naixerà "amb l'objectiu de desenvolupar i presentar projectes en fase finalista, oferint solucions innovadores tant en l'àmbit militar com en el de recolzo en catàstrofes naturals", han informat a Europa Press fonts de GDELS.
Afegeixen que aquest centre podria estar operatiu en la primera meitat de 2026, possiblement a la província de Barcelona, encara que aquestes previsions estan pendents de confirmació.
Tots dos sectors, la mobilitat militar i la resposta davant d'emergències, "són àrees prioritàries tant per a les autoritats nacionals com de la Unió Europea, que busquen reforçar capacitats estratègiques i resiliència davant d'escenaris crítics", expliquen les mateixes fonts.
L'objectiu d'aquesta aliança és posicionar Catalunya com a referent en el desenvolupament de sistemes avançats d'ús dual i respon a la creixent demanda de solucions en aquests àmbits, generant "una significativa tornada industrial, impulsant la competitivitat i la innovació en el teixit empresarial local".
Amb aquesta iniciativa, "ambdues companyies consoliden el seu compromís amb la sobirania tecnològica europea, la seguretat i la protecció civil, contribuint a la creació de solucions que marquen la diferència tant en escenaris de defensa com en situacions d'emergència humanitària".
El passat mes d'octubre, l'empresa catalana GUTMAR va anunciar que contempla la fabricació i lliurament des de les seves instal·lacions de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) de sistemes lanzapuentes en el marc de l'acord de col·laboració subscrit amb Santa Bàrbara Sistemes, empresa amb seu a Madrid.
VEHICLES LLANÇA PONTS
Per la seva banda, el Govern va anunciar l'adquisició de Vehicles Llança ponts VLP sobre rodes, un projecte emmarcat dins del Pla Industrial i Tecnològic per a la Seguretat i Defensa del Govern d'Espanya.
Per cobrir aquesta demanda, l'acord de col·laboració entre Santa Bàrbara Sistemes i GUTMAR preveu disposar d'un sistema interoperable desenvolupat a Espanya que permet transportar tots els vehicles de l'OTAN; es tracta d'un sistema de desplegament de ponts d'alta mobilitat sobre rodes, que és també una opció per a la defensa civil i les operacions d'ajuda en catàstrofes.