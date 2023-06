Garriga i Serret: El debut de l'Orquestra del Liceu a l'Òpera de París és un "reconeixement"

PARÍS, 10 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, i la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, han destacat que el debut de l'Orquestra Simfònica del Liceu a l'Òpera National de París és un "reconeixement" tant per a l'orquestra com per al treball de la delegació del Govern i l'Institut Ramón Llul.

Ho han dit aquest dissabte abans de l'inici del concert de l'Orquestra Simfònica del Liceu a l'Opéra National de París, dins dels actes del 175 aniversari del Liceu, on Serret ha valorat que es tracta de "un gran acte de projecció internacional, de reforç de la cultura catalana i d'èxit col·lectiu".

"París és referent de la cultura a nivell mundial i per tant avui també és un gran dia des del punt de vista de l'acció exterior del país", ha afegit Serret.

PROJECCIÓ INTERNACIONAL

Ha destacat la capacitat de la cultura per projectar Catalunya al món: "Des del Govern podem liderar i coordinar, però al final l'acció exterior la fem tothom".

Garriga ha considerat que "és molt complicat que una orquestra giri" i ha remarcat que aconseguir una fita com la d'aquest dissabte els posa, textualment, a primera línia en molts espais.

La consellera de Cultura ha volgut subratllar el nivell de l'orquestra sota la direcció de Josep Pons, que actua en "un espai tan emblemàtic com l'Opéra National".