Garriga presideix l'homenatge a Ventura Pons a la Filmoteca després de la seva mort als 78 anys

L'acte ha finalitzat amb la projecció del seu film 'Actrius' (1996)



La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha presidit aquest dilluns l'acte d'homenatge al cineasta català Ventura Pons, que va morir el 8 de gener als 78 anys.

L'acte, organitzat per la Generalitat amb la col·laboració de la productora de Pons, 'Els films de la Rambla', i l'Acadèmia del Cinema Català, s'ha celebrat a la Filmoteca de Catalunya i ha comptat amb la presència de la família del finat i amics i col·laboradors del director.

Per concloure l'homenatge, s'ha projectat la pel·lícula 'Actrius' (1996) de Pons, una adaptació de l'obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet, protagonitzada per Núria Espert; Rosa Maria Sardà; Anna Lizaran i Mercè Pons.

Pons (Barcelona, 1945) va començar la seva trajectòria professional en l'àmbit teatral, convertint-se molt ràpid en un dels directors més prestigiosos de l'escena catalana durant més d'una dècada, i al 1977 va donar el salt a la gran pantalla amb 'Ocaña, retrat intermitent', que va ser seleccionada per competir en el Festival de Cannes.

TRAJECTÒRIA

Entre altres pel·lícula, ha estat director de films com 'Actrius', 'Carícies', 'Amic/Amat', 'Què t'hi jugues Mari Pili?', 'El perquè de tot plegat', 'Morir (o no)' i 'Anita no perd el tren'.

També va dirigir la ficció documental ''Un berenar a Ginebra' sobre Mercè Rodoreda, els documentals 'El gran gato', 'Cola, Colita, Colassa' --sobre la fotògrafa Isabel Steva Hernández morta recentment-- i 'Ignasi M.', i 'Miss Dalí', biografia de la germana del pintor.

Al 1985 va crear la productora 'Els Films de la Rambla', amb la qual va produir 19 dels seus llargmetratges, i va publicar els llibres de memòries 'Els meus (i els altres)' i 'He tastat molts fruits de l'arbre de la vida'.