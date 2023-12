Garriga elogia Vallverdú en la clausura de la commemoració del seu centenari a Balaguer (Lleida)

L'Any Vallverdú ha programat més de 200 activitats el 2023 per tota Catalunya

LLEIDA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha reivindicat l'escriptor Josep Vallverdú, "tan estimat per tots", aquest diumenge en l'acte institucional de clausura de l'Any Vallverdú, a Balaguer (Lleida), després de programar més de 200 activitats el 2023 per commemorar el centenari del seu naixement.

A més de l'homenatjat, a l'acte també hi ha assistit la directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Izaskun Arretxe; la comissària de l'Any Vallverdú, Carme Vidal; la paera de Balaguer, Lorena González, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, informa la Conselleria en un comunicat.

La consellera de Cultura ha recordat que ha estat un any ple d'activitat, perquè "Vallverdú no ha parat i, de fet, no ha estat fàcil seguir-li el ritme".

Arretxe ha defensat que difondre la literatura catalana és "probablement la feina més bonica del món, però poques vegades té recompenses a un nivell humà i personal com el que ha suposat aquest Any Vallverdú".

L'acte de clausura s'ha celebrat al Teatre Municipal de Balaguer amb un programa que ha combinat propostes teatrals, musicals i projeccions audiovisuals.

PROGRAMA DE L'ANY VALLVERDÚ

Al llarg de l'any s'han programat a tota Catalunya tot tipus d'activitats, des d'exposicions, conferències, taules rodones, tallers i jornades pedagògiques, algunes de les quals amb la participació del mateix Vallverdú.

Entre els actes més destacats figura l'acte institucional d'inici, a l'Auditori Enric Granados de Lleida; el bateig de dues unitats de trens a Barcelona i Balaguer i les exposicions 'Geografies Josep Vallverdú' i 'Vallverdú Horitzó', entre d'altres.