El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles (Lleida) tanca la seva 11 edició aquest diumenge

FESTIVAL GARGAR / ANNA REQUENA
LLEIDA 3 maig (EUROPA PRESS) -
El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles (Lleida) tanca la seva edició número 11 aquest diumenge després de quatre dies de programació que ha combinat propostes culturals en espais del municipi, tallers artístics, activitats familiars, propostes musicals i la Fira del Món Rural.
Aquesta edició ha estat marcada per la diversitat de llenguatges artístics i per la convivència entre creadors internacionals i talent local, amb artistes com Nina Plirroja, Patricia Mariano i Alain Weler, que han aportat noves mirades al recorregut mural, i amb la presència d'altres noms com Werens, Llukutter, Yubia, Laia Sauret, Oriol Arumi i Didi, informa l'organització en un comunicat.
L'alcalde de Penelles, Eloi Bergós, ha afirmat que El Gargar "ja no és només un festival, és una manera d'entendre el poble i el territori a través de l'art i la comunitat", i ha destacat que aquest esdeveniment suposa una eina real de transformació cultural del municipi.
Per la seva banda, la directora artística del festival, Maria del Mar López-Pinto, ha remarcat la resposta del públic i ha subratllat que els artistes han acudit amb temps i han pogut treballar amb calma: "Cada any el nivell és alt, però aquest any totes les obres tenen alguna cosa especial", ha apuntat.
Lépez-Pinto ha subratllat la importància de la "varietat artística, amb artistes consolidats i també amb nous talents" el que, afirma, fa que el festival tingui una identitat pròpia.