Garbage actuarà a la sala Razzmatazz de Barcelona el 9 de juliol

BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

La banda de rock alternatiu nord-americana Garbage actuarà el 9 de juliol a la sala Razzmatazz de Barcelona en el marc de la seva gira europea, ha informat la promotora Live Nation aquest dilluns en un comunicat.

El grup, que el 10 de juliol també estarà en el festival MadCool de Madrid, tornarà a actuar en una sala de Barcelona després de més de dues dècades i suposa el seu retorn a la capital catalana després de l'actuació en el Festival Cruïlla el 2019.

Les entrades per al concert de la banda liderada per Shirley Manson es posaran a la venda aquest divendres, amb una prevenda dijous, i Garbage presentarà els temes de 'No Gods No Masters', del 2021, a més dels seus clàssics.