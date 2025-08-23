Galícia manté cinc focs actius: estabilitzats dos dels grans incendis d'Ourense

Desactivada l'alerta per proximitat a habitatges al focus del municipi de Pontevedra de Oia, actiu des de dijous
SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -
Els grans incendis es comencen a estabilitzar a la província d'Ourense. Els focs d'Oímbra i Xinzo de Limia --units en un de sol-- i A Mezquita s'han donat per estabilitzats durant la nit de divendres, així com dos dels tres focus de l'incendi de Chandrexa de Queixa i Vilariño de Conso, que, encara que continua actiu, "evoluciona favorablement".
Així mateix, s'ha desactivat la situació dos a Vilaboa, que va ser decretada dijous per la proximitat del foc al nucli de Vilar. Segons les últimes estimacions, l'incendi afecta una superfície de prop de 60 hectàrees des del seu inici aquest dijous a les 16.37.
Així ho recull l'última actualització de la Consellería do Medio Rural, que indica que encara hi ha cinc incendis actius, que sumen 52.110 hectàrees. La xifra ascendeix a 88.810 si es tenen en compte tots els focs encara sense extingir a Galícia i superen les vint hectàrees.
A Ourense, continuen actius els focus de Larouco, que continua sent l'incendi més gran de la història de Galícia després de calcinar 30.000 hectàrees d'uns altres vuit municipis d'Ourense i un de Lugo; i Carballeda de Valdeorras, que afecta prop de 3.000 hectàrees --entre les quals crema part de les muntanyes de Trevinca-- després d'entrar a Galícia des de Zamora.
Continua igualment actiu l'incendi de Chandrexa de Queixa i Vilariño de Conso, encara que Medio Rural indica que "evoluciona favorablement" i s'han donat per estabilitzats els focus de Requeixo i Parafita, totes dues parròquies de Chandrexa. D'aquesta manera, continua actiu el de Mormentelos, al municipi limítrof. Després del foc d'Oímbra, és el segon més gran de la història de Galícia per la seva dimensió de 19.000 hectàrees.
Als incendis actius a Ourense s'han de sumar l'incendi de la localitat de Pontevedra de Vilaboa, a la parròquia de Santa Cristina de Coures, que calcina 60 hectàrees; i el de l'Ajuntament de Lugo de Carballedo, a la parròquia de Cova, que afecta 50 hectàrees.
ESTABILITZATS I CONTROLATS
Als incendis estabilitzats, s'hi han afegit uns altres dos aquesta nit, a la província d'Ourense. Així, el foc d'A Mezquita està en aquest estat des de les 21.20 de divendres, després de cremar 10.000 hectàrees des del seu començament el dimarts 12.
Per la seva banda, l'incendi d'Oímbra i Xinzo de Limia, que es van unir en un de sol després d'originar-se com dos focus diferenciats, s'ha donat per estabilitzat per complet a les 22.29 de divendres en aconseguir posar en aquesta situació al focus d'Oímbra. El de Xinzo de Limia, a la parròquia de Gudín, ja s'havia donat per estabilitzat a les 02.45 del dimarts 19.
Aquest foc ocupa el tercer lloc dels incendis més grans de la història de Galícia, amb 17.000 hectàrees calcinades en un total de nou localitats d'Ourense, a les quals, a més de les esmentades, s'afegeixen Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val i Baltar.
Quant als focs que es troben estabilitzats són: el de Carballeda de Avia i Beade, a les parròquies de Vilar de Condes i As Regades (4.000 hectàrees); el de Vilardevós, parròquia de Vilar de Cervos (900 hectàrees); el de Vilardevós, parròquia de Fumaces i a Trepa (100 hectàrees); el de Riós, parròquia de Trasestrada (20 hectàrees), i el d'Oia, parròquia de Mougás (60 hectàrees).
Per la seva banda, estan controlats els focs de: Montederramo, parròquia de Paredes (120 hectàrees); el de Vilardevós, parròquia de Moialde (600 hectàrees; el de Maceda, parròquies de Santiso i Castro d'Escairo (3.500 hectàrees); i el d'Agolada, parròquia d'O Sexo (400 hectàrees).