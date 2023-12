La galeria Mayoral de Barcelona obrirà un segon espai el primer trimestre del 2024

BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

La galeria Mayoral de Barcelona obrirà un segon espai artístic durant el primer trimestre del 2024 dedicat a la programació d'exposicions d'artistes contemporanis.

La nova galeria, annexa a l'actual, estarà situada al mateix carrer Consell de Cent i és iniciativa de la segona generació de galeristes, formada per Eduard, Jordi i Cristina Mayoral, fills del fundador Manel Mayoral, ha informat aquest dijous la sala en un comunicat.

El disseny de l'espai el dirigeix Jorge Vidal Studio, comptarà amb 250 metres quadrats de superfície i serà contigua i simètrica a l'actual, que complirà 35 anys el 2024.

"Ens il·lusiona molt contribuir també a la proposta artística de la ciutat mitjançant una programació dedicada a l'art contemporani amb els mateixos criteris de qualitat, disciplina i avantguarda que han caracteritzat la trajectòria de la galeria", ha explicat Jordi Mayoral.

Eduard Mayoral ha recordat que històricament Barcelona s'ha distingit per ser una metròpolis on conflueixen grans moviments artístics d'abast global i l'objectiu de la galeria és "involucrar les avantguardes contemporànies que emergeixen i oferir un aparador per projectar-les a nivell internacional".