La Galera publica 'El zoo d'en Pitus' en format còmic en el 60 aniversari de l'obra

BARCELONA 6 abr. (EUROPA PRESS) -
La Galera publicarà aquest dimarts el clàssic 'El zoo d'en Pitus' de Sebastià Sorribas en format còmic, coincidint amb el 60 aniversari del llibre.
Ho fa de la mà de l'editor i especialista en còmic Carles M.Miralles i amb els dibuixos de Maria Martínez (Galeta Maria), muralista i una de les veus més prometedores de la il·lustració valenciana, informa l'editorial en un comunicat.
La novel·la presenta la història de Pitus, un nen amb una malaltia que només pot guarir-li un especialista de Suècia, i narra com els seus amics del barri del Raval de Barcelona munten un zoo per recaptar diners i pagar-li el viatge.
El segell La Galera ha assenyalat que 'El zoo d'en Pitus' "continua parlant 60 anys després amb la mateixa força de l'amistat, la solidaritat i el compromís col·lectiu que la van convertir en un referent".
Guardonat amb el Premi Folch i Torres de 1965, es va convertir en el primer títol de la col·lecció 'Els Grumets de La Galera' i va comptar amb les il·lustracions de Pilarín Bayés.
Sorribas (1928-2007) va centrar les seves obres en el retrat dels barris populars com el Raval, la seva obra va ser reconeguda en guardons com el Serra d'Or i el Premi de Literatura Infantil de la Generalitat i va publicar llibres com 'Viatge al país dels lacets' i 'La cinquena gràcia de Collpelat'.