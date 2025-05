La Gala Solidària People in Red Barcelona recapta 978.456 euros per a la lluita contra les infeccions

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

La 15 Gala Solidària People in Red Barcelona, organitzada per la 'Fundació Lluita contra els Infeccions' per recaptar fons per a la investigació, ha recaptat 978.456 euros en un acte celebrat aquest dilluns a la nit al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a Barcelona.

L'esdeveniment ha reunit a prop de 800 persones, entre empreses, institucions i celebritats del món social, cultural i polític del país, entre les quals destaquen el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni o la consellera de Salut, Olga Pané, entre altres autoritats, han informat en un comunicat.

Han explicat que l'objectiu principal de la gala és informar i conscienciar sobre els reptes de la societat per combatre les malalties infeccioses i aconseguir fons per a les seves investigacions, les quals seran "clau" per accelerar projectes que afecten en gran mesura a persones amb baixos recursos o que pateixen discriminació.

Han apuntat que la fundació treballa en projectes pioners i d'impacte internacional com la protecció a la ciutadania d'una pandèmia per grip aviar; la reducció de la mortalitat de les infeccions respiratòries i les infeccions en pacients immunodeprimits; o el descobriment de la cura de la infecció per VIH, entre altres.

L'acte ha estat presentat per Sílvia Abril i Andreu Buenafuente i ha comptat amb les actuacions del cantant Rufus Wainwright i de la catalana Rigoberta Bandini.