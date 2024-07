La gala dels XVII Premis Gaudí se celebrarà el dissabte 18 de gener

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

La gala dels XVII Premis Gaudí se celebrarà el 18 de gener de 2025 en l'Auditori Fòrum Centri de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) i que per primera vegada se celebrarà en dissabte.

Entre les 24 categories que conformaran aquest any el palmarès no s'inclourà per primera vegada la de millor pel·lícula per a televisió, ha informat aquest dimecres l'Acadèmia del Cinema Català en un comunicat.

Una altra de les novetats d'aquesta edició dels Gaudí és la incorporació de nous criteris en la preselecció de curtmetratges, entre els quals destaca la implementació d'una quota mínima en versió original en català: dels 15 preseleccionats, 8 han de ser en versió original en català.

Podran optar als Gaudí aquelles produccions catalanes estrenades a Catalunya entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024, amb una permanència mínima en sales de set dies.

Les produccions es podran inscriure fins al 16 de setembre a les 14 hores i la lectura de nominacions tindrà lloc el 5 de desembre en l'Auditori de la Pedrera de Barcelona.