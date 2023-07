La gala dels Premis Gaudí 2024 se celebrarà el dissabte 3 de febrer

Incorpora un codi de conducta a les bases dels guardons



La gala dels XVI Premis Gaudí se celebrarà el dissabte 3 de febrer del 2024 i l'Acadèmia del Cinema Català ha incorporat un codi de conducta a les bases dels guardons, ha informat la institució en un comunicat.

L'Acadèmia del Cinema Català ha obert aquest dimarts el període d'inscripcions a totes aquelles produccions catalanes estrenades a les sales el 2023, amb una permanència en pantalla mínima de set dies no necessàriament consecutius.

Pel que fa als curtmetratges hi podran participar tots els qualificats entre l'1 d'octubre del 2021 i el 30 de setembre del 2023 que no s'hagin presentat anteriorment als Gaudí, que seran valorats per una comissió de preselecció.

Una comissió de preselecció s'encarregarà de triar les deu pel·lícules europees, estrenades a Catalunya entre el 22 d'octubre del 2022 i el 20 d'octubre del 2023, que competiran en la primera ronda de votacions en la categoria de millor pel·lícula europea.

Els acadèmics decidiran en dues rondes de votacions les 25 categories que integren el palmarès d'aquesta edició, a les quals se sumaran el Premi d'Honor-Miquel Porter i el Premi especial del públic a la millor pel·lícula atorgat pels espectadors.

CANVIS EN LES BASES

Aquest any, en les categories d'interpretació, so, efectes visuals i maquillatge i perruqueria computarà un punt per cada professional català inscrit com a cap d'un dels seus subdepartaments, excepte si es tracta de la mateixa persona duent a terme dues especialitats de la mateixa categoria alhora, que només computarà un punt.

També s'han modificat les bases per poder optar al Premi a millor música original, que caldrà que la composició feta expressament per a la pel·lícula ocupi almenys un 15% del metratge, o sigui, com a mínim, el 51% de tota la música del film.

L'Acadèmia va aprovar al juny una reforma del reglament de règim intern de l'entitat, que estableix procediments específics per a casos de presumpta agressió sexual comesos per membres de l'entitat, i ha incorporat un codi de conducta a les bases dels Premis Gaudí.

Estableix una política de tolerància zero amb les conductes que atemptin contra els drets de les persones i molt particularment amb les agressions verbals, físiques i sexuals que es puguin cometre en l'organització i la celebració dels actes que conformen la carrera dels Gaudí.