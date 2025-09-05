Actualitzat 05/09/2025 10:55

La gala dels Goya se celebrarà el 28 de febrer al CCIB de Barcelona

La Consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president de l'Acadèmia del Cinema, Fernando Méndez-Leite, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la presentació dels Goya
ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -

La gala dels 40 Premis Goya de l'Acadèmia del Cinema se celebrarà el dissabte 28 de febrer a l'Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), ha anunciat el president de l'Acadèmia del Cinema, Fernando Méndez-Leite.

Ho ha anunciat aquest divendres en la presentació dels Goya al Palau de la Generalitat al costat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.

Els Goya se celebraran a Barcelona tres setmanes després que els Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català, que es lliuren el diumenge 8 de febrer en una gala al Gran Teatre del Liceu.

Contador