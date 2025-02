La gala dels Goya se celebra a Granada sense Almodóvar, Penélope Cruz ni Karla Sofía Gascón

'El 47' i 'La infiltrada', preferides en una edició conduïda per Maribel Verdú i Leonor Watling amb reconeixement a la trajectòria d'Aitana Sánchez-Gijón i Richard Gere

MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

La 39a edició dels Premis Goya se celebra aquest dissabte 8 de febrer a Granada, amb absències sonades com les del nominat Pedro Almodóvar i les seves actrius protagonistes, que també opten al guardó, Julianne Moore i Tilda Swinton, així com Penélope Cruz, que tenia previst presentar un dels premis. A més, tampoc hi assistirà Karla Sofía Gascón, després de la polèmica per les seves piulades amb to racista.

El cineasta manxec ha al·legat un "accident domèstic", mentre que les intèrprets de 'La habitación de al lado', no hi seran per "problemes d'agenda". Per la seva banda, Penélope Cruz té la grip.

Mentre les fonts pròximes a la productora d''Emilia Perez' han confirmat a Europa Press que la protagonista, Karla Sofía Gascón, no anirà a la cerimònia perquè la nominació d''Emilia Pérez' a millor pel·lícula europea "no és un premi que recullin els actors", sinó "els productors.

A la cita, hi haurà reconeixements a Aitana Sánchez-Gijón, Goya d'Honor, o a l'actor nord-americà Richard Gere, Goya Internacional i la presentaran les actrius Maribel Verdú i Leonor Watling, per la qual cosa serà la primera vegada que tingui dues dones presentadores i dues dones en el guió.

PEL·LÍCULES NOMINADES

'El 47' i 'La infiltrada' parteixen com a preferides en els premis, amb catorze i tretze nominacions, respectivament. A més, les pel·lícules 'Segundo Premio' d'Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, 'La habitación de al lado', de Pedro Almodóvar, i 'La virgen roja', de Paula Ortiz, també acaparen gran part de les nominacions.

De la resta de pel·lícules que optaran a diversos premis Goya, s'inclouen 'Casa en flames' amb vuit nominacions, 'La estrella azul' també amb vuit i 'Marco' amb cinc.

Les pel·lícules que opten a millor direcció i a millor pel·lícula són 'Segundo premio' i 'La infiltrada'. Pel premi a millor pel·lícula competiran 'Casa en flames', 'El 47', 'La estrella azul', 'La infiltrada' i 'Segundo premio'. A millor direcció optaran Pedro Almodóvar ('La habitación de al lado'), Arantxa Echevarría ('La infiltrada'), Paula Ortiz ('La virgen roja'), Aitor Arregi i Jon Garaño ('Marco'), Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez ('Segundo premio').

En la categoria d'actor protagonista, els nominats han estat Alberto Sant Juan per 'Casa en flames', Eduard Fernández per 'Marco', Alfredo Castro per 'Polvo serán', Urko Olazabal per 'Soy Nevenka' i Vito Sanz per 'Volveréis'. A millor actor de repartiment, els acadèmics han seleccionat a Enric Auquer ('Casa en flames'), Salva Reina ('El 47'), Óscar de la Fuente ('La casa'), Luis Tosar ('La infiltrada') i Antonio de la Torre ('Los destellos').

En la categoria de millor actor de revelació, els candidats són Óscar Lasarte per '¿Es el enemigo? La película de Gila', Cuti Carabajal i Pepe Lorente per 'La estrella azul' i Cristalino i Daniel Ibañez per 'Segundo premio'.

A millor actriu protagonista les candidates són Emma Vilarasau per 'Casa en flames', Julianne Moore per 'La habitación de al lado', Tilda Swinton per 'La habitación de al lado', Carolina Yuste per 'La infiltrada' i Patricia López Arnaiz per 'Los destellos'. A millor actriu de repartiment, Macarena García ('Casa en flames'), Maria Rodríguez ('Casa en flames'), Clara Segura ('El 47'), Nausicaa Bonnín ('La infiltrada') i Aixa Villagrán ('La virgen roja') optaran al peremi.

En la categoria de millor actriu revelació estan nominades Zoe Bonafonte per 'El 47', Mariela Carabajal per 'La estrella azul', Marina Guerola per 'Los destellos', Laura Weissmahr per 'Salve Maria' i Lucía Veiga per 'Soy Nevenka'.

Per altra banda, a la categoria de millor direcció novella destaca Paz Vega, per la seva pel·lícula 'Rita', que competirà pel Goya amb Miguel Faus per 'Calladita', Pedro Martín-Calero per 'El llanto', Javier Macipe per 'La estrella azul' i Sandra Romero per 'Por donde pasa el silencio'.

En la categoria de millor pel·lícula europea competiran la polèmica 'Emilia Pérez', juntament amb 'El conde de Montecristo' (França), 'Flow, un mundo que salvar' (Letònia), 'La quimera' (Itàlia) i 'La zona d'interès' (Regne Unit).

UN COP MÉS, C. TANGANA

En la categoria de millor pel·lícula documental, C. Tangana repeteix nominació per segon any consecutiu amb 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', després de fer-ho a l'edició anterior amb 'Esta ambición desmedida'. També opten a aquesta categoria 'Domingo Domingo', 'Marisol, llámame Pepa', 'Mi hermano Ali' i 'No estás sola'.

Entre els homenatges de la nit, està el que l'Acadèmia de Cinema farà a Aitana Sánchez-Gijón, que ha estat guardonada amb el Goya d'Honor 2025 per "ser una gran companya", amb 38 anys de trajectòria a l'esquena. "Una actriu seriosa, competent, entregada, pròxima i que sap atorgar als seus treballs veritat, sinceritat i profunditat", anunciava el president de l'Acadèmia de Cinema, Fernando Méndez Leite.

L'actriu, que va ser la primera presidenta de l'entitat, no ha rebut cap Goya fins a aquest guardó, però sí que ha estat nominada i, a més, entre altres premis, posseeix una Petxina de Plata en el Festival de Sant Sebastià.

Un altre dels homenatjats serà l'actor "mundialment" conegut Richard Gere, que serà el Goya Internacional 2025, segons va anunciar l'Acadèmia en donar a conèixer al guanyador.

La institució assegura que se li ha concedit aquest premi a l'actor "per la seva extraordinària contribució a l'art cinematogràfic, protagonitzant algunes de les pel·lícules més icòniques de la història del cinema, i el compromís social, manifestat en el personal i en el professional, desenvolupat durant dècades".

La gala comptarà amb actuacions musicals com les d'Alejandro Sanz, Amaral, Miguel Ríos, i els granadins DELLAFUENTE, Estrella, Kiki i Soleá Morente i Lola Indigo. Tambés s'hi sumaran Rigoberta Bandini, Zahara i Dora.

ELS GUARDONS AMB LEMES ECOLOGISTES I PER LA IGUALTAT

Diversos col·lectius de la ciutat de Granada han aprofitat aquesta setmana la instal·lació dels busts de Goya que decoren la ciutat, que per primera vegada acull aquests guardons, per visibilitzar els lemes ecologistes o per la igualtat.

Alguns dels busts van aparèixer amb símbols com la bandera palestina, un mocador morat amb la consigna 'Vivas nos queremos', una mascareta per representar la contaminació de l'aire i un respirador en al·lusió a les contínues interrupcions del subministrament elèctric que tenen lloc en alguns barris de Granada. Tots van ser netejats per l'ajuntament excepte un, que va haver de ser retirat.