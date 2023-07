Gairebé un terç de les estacions del Meteocat van registrar dimarts la seva temperatura màxima

43 estacions van registrar la temperatura mitjana diària més alta de la seva sèrie

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Gairebé un terç --42 de 151-- de les estacions, amb més de 20 anys de dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), van registrar dimarts la temperatura màxima absoluta, ha informat el servei aquest dimecres en un comunicat.

S'assegura que la irrupció a Catalunya de la massa d'aire africana extremadament càlida va originar dimarts "un nou pic de calor, força més potent que el de l'11 de juliol, que va afectar molt especialment" el nord-est i la zona de Lleida.

Les estacions del pantà de Darnius-Boadella i de Navata, a l'Alt Empordà (Girona), van superar dimarts la temperatura més alta mesura per la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), amb 45,1 graus de màxima, 1,3 més que l'anterior rècord registrat a Alcarràs (Lleida) el 29 de juny del 2019, amb 43,8 graus.

A més a més, 150 estacions de la XEMA d'un total de 184 van superar el llindar de situació meteorològica de perill (SMP) per calor, i atès que aquesta situació "difícilment es repetirà" aquest dimecres i dijous, no es pot tractar com una onada de calor sinó com un pic de calor.

Un total de 43 estacions van registrar la temperatura mitjana diària més alta de la seva sèrie: destaquen Tàrrega (Lleida) amb 33,7 graus que superen els 32,9 del 7 de juliol del 2015, o Ulldemolins (Tarragona) amb 33,5 graus que passen els 31,6 del mateix 7 de juliol del 2015.

Quant a la temperatura mínima nocturna, la nit de dimarts a dimecres ha estat força càlida: entre les 20 i les 8 hores hi ha hagut 146 estacions que han patit una nit tropical --temperatura mínima igual o superior als 20 graus--, de les quals 13 estacions han registrat una mínima igual o superior als 25 graus --conegut com nit tòrrida--.

D'altra banda, durant la tarda, la humitat relativa va baixar fins al voltant del 10% a gran part de l'interior i als sectors del prelitoral on va fer més calor a causa del vent de sud-oest.