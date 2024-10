LLEIDA 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Gairebé 60 quilòmetres de l'A-2 pateixen afectacions per la boira aquest dijous al matí a Barcelona i Lleida, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

A Lleida, hi ha 44 quilòmetres de via afectats per l'episodi de boira, entre les localitats de Soses i Golmés.

A Barcelona, les afectacions es redueixen a 13 quilòmetres entre Castellolí i Jorba.