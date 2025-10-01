Gairebé 30 morts i 150 ferits per un sisme de magnitud 6,9 al centre de les Filipines

MADRID, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de les Filipines han elevat aquest dimecres a prop de 30 morts i 150 ferits el balanç de víctimes pel terratrèmol de magnitud 6,9 a l'escala Richter que ha sacsejat en la vigília la regió de Bisayas Centrals, al centre del país.
El Consell Nacional de Gestió i Reducció de Riscos de Desastres ha anunciat que almenys 26 persones han mort i altres 147 han resultat ferides a conseqüència del sisme que també ha provocat l'enfonsament d'al voltant de 22 edificis.
Les autoritats locals, per la seva banda, han confirmat fins al moment la mort de nou adults i quatre menors a la ciutat de Vogo i de cinc persones a la localitat de Sant Remigio, on tres membres de la Guàrdia Costanera de les Filipines i un empleat dels Bombers han mort després de col·lapsar el sostre d'un complex esportiu en el qual estaven jugant un partit de bàsquet.