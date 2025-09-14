Gairebé 200.000 cotxes tornen a l'àrea de Barcelona a les 20 de diumenge, un 76% del previst

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
Uns 199.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a les 20 d'aquest diumenge després del pont de la Diada, un 76,3% dels 260.000 cotxes previstos, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
La tornada ha començat a primera hora de la tarda de manera avançada, amb un increment del 8% respecte a anys anteriors, i les principals vies amb retencions han estat la C-16 (pel retorn de muntanya) i l'AP-7, per la mobilitat en el litoral.
Obrir carrils addicionals al nord i al sud de l'AP-7 ha contribuït a donar més fluïdesa al tràfic i a reduir l'impacte de les incidències, i altres vies amb problemes puntuals han estat la C-31 i la C-32 (ambdues en sentit nord) i l'A-2 en dos punts concrets.