El Gabinet de Coordinació Antiterrorista es reuneix tot i que el nivell d'amenaça continua sent 4 sobre 5

Amb el començament de la Setmana Santa es potenciaran els dispositius i els patrullatges

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha presidit aquest divendres al matí el 76è Gabinet de Coordinació Antiterrorista, tot i que el nivell d'amenaça continua sent 4 sobre 5.

A la reunió hi han assistit el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comissari en cap Miquel Esquius, i els màxims comandaments del cos policial, segons ha explicat en un comunicat.

En la trobada s'ha analitzat la situació actual de risc i amenaça terrorista a Catalunya, a més dels últims atacs terroristes comesos a nivell internacional.

També s'han avaluat les mesures vigents de prevenció, protecció i resposta antiterrorista que es fan al territori català.

NIVELL D'AMENAÇA 4 SOBRE 5

L'actual nivell d'amenaça terrorista continua sent 4 sobre 5 a tot l'Estat, per la qual cosa es continua mantenint l'activitat policial a llocs amb gran afluència de persones i a infraestructures crítiques i mitjans de transport, centres de culte i edificis vinculats amb l'actual situació internacional.

Amb el començament de la Setmana Santa es potenciaran els dispositius i els patrullatges per assegurar la celebració dels actes religiosos, a més de mantenir i garantir la seguretat a zones on hi hagi més concentració de persones.

En la reunió, s'ha recordat que les forces i els cossos de seguretat són un "objectiu d'interès de cara a possibles atemptats terroristes", motiu pel qual el Gabinet ha emfatitzat la necessitat d'extremar les mesures d'autoprotecció per part de tots els membres del cos i altres policies.