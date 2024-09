El futbolista Rafa Mir passa la seva segona nit als calabossos i serà traslladat aquest matí davant del jutge

VALÈNCIA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del València CF Rafa Mir ha passat la seva segona nit als calabossos de la Comandància de la Guàrdia Civil després de ser arrestat el dilluns per una suposada agressió sexual a una dona i està previst que passi aquest matí a disposició judicial, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores del cas.

El futbolista va ser arrestat el dilluns després d'una denúncia interposada per una dona per presumpta agressió sexual i, junt amb ell, els agents van detenir a un altre home per la seva presumpta implicació en els fets.

La denúncia la va interposar una dona de 25 anys que va manifestar haver patit una agressió sexual juntament amb una altra jove, de 21, al domicili particular de Rafa Mir.

En els fets, segons el relat de la denunciant, hauria participat un altre home, que estava sent buscat per la seva presumpta implicació en els fets i que també va ser detingut.

Després de passar la seva segona nit en dependències de la Guàrdia Civil, està previst que Rafa Mir passi a la disposició dels jutjats de Llíria entre les 9 i les 10 hores d'aquest dimecres.