El fundador de la Fageda Fundació, investit honoris causa de la UdG

GIRONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El fundador de la Fageda Fundació, Cristóbal Colón, ha estat investit aquest dijous doctor honoris causa de la Universitat de Girona (UdG) per "la seva dedicació a proporcionar una vida digna a persones amb necessitats especials i per ser un referent en inclusió i treball".

Se li concedeix aquesta distinció per un acord del consell de govern de la UdG del 25 d'abril, a proposta de l'Institut de Tecnologia Alimentària (Intea), com a "referent en l'emprenedoria social que ha demostrat que el treball és una eina essencial per a la inclusió", ha informat la universitat en un comunicat.

Colón ha destacat les idees que el van guiar per engegar el projecte de la Fageda, com és la creació d'una empresa sense ànim de lucre sobre una activitat que "no es convertís en mà d'obra barata" per a tercers, i que es desenvolupés en un entorn natural que li donés una dimensió rehabilitadora.