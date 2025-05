Fundación Sgae revalida la col·laboració amb el Primavera Sound i participa en el seu fòrum professional

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sgae ha revalidat la col·laboració amb el festival Primavera Sound i enguany tornarà a participar en la programació del seu fòrum professional Primavera Pro el 4 i 5 de juny, informa l'entitat en un comunicat aquest dilluns.

Formarà part de conferències i trobades amb professionals per "ajudar a desenvolupar aliances per als autors i entendre els nous formats de composició en les xarxes socials", i és el principal col·laborador del campus de creació musical #Followthesong.

El 4 de juny participarà en una sessió per descobrir segells discogràfics i distribuïdores del panorama actual; i el 5 de juny en una xerrada sobre com l'auge dels vídeos de format curt "està impactant directament en la durada i l'estructura de les composicions" i com la immediatesa digital condiciona la creativitat.