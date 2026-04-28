La Fundació Vila Casas reforça la seva col·laboració amb la Ynglada-Guillot

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Vila Casas ha reforçat la seva col·laboració amb la Fundació Ynglada-Guillot i s'afegeix així al seu "històric" concurs de dibuix, que es presenta amb la denominació de Premi Antoni Vila Casas-Ynglada-Guillot.
El certamen, creat el 1959, es convoca cada any amb la col·laboració de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i de la Fundació Vila Casas, i el premi té l'objectiu de promoure el dibuix contemporani "en tota la seva diversitat", informa en un comunicat aquest dimarts.
Les inscripcions estaran obertes del 4 al 17 de maig; els participants hauran de presentar una obra original, de temàtica lliure; i les obres seleccionades s'exposaran al Cercle Artístic de Sant Lluc (Barcelona) del 29 de setembre al 9 d'octubre.