Fundació Princesa de Girona suma nous 'bootcamps' al seu programa per a emprenedors

ORIOL ALELLA - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
GIRONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Princesa de Girona ha impulsat una nova edició del seu programa per a emprenedors 'Generació Propòsit', sota el nom de 'Generació Propòsit 2.0', que incorpora nous 'bootcamps'.
La iniciativa buscarà acompanyar joves d'entre 20 i 35 anys en el desenvolupament d'iniciatives que generin "impacte social, ambiental, educatiu o tecnològic positiu", informa l'entitat en un comunicat d'aquest dijous.
Amb l'evolució cap al model '2.0', la fundació busca oferir un acompanyament "més adaptat" al grau de maduresa de cada iniciativa.
DUES FASES
La primera fase del programa, 'Preacceleració', està dirigida a joves que volen transformar una inquietud o idea inicial en un "projecte amb propòsit".
Culminarà amb els nous 'bootcamps', 4 trobades presencials que se celebraran al setembre a Girona, Madrid, Saragossa i Sevilla, en els quals prop de 120 joves treballaran de forma en els seus projectes amb experts i mentors.
La segona fase, 'Acceleració', impulsa les iniciatives definides amb eines, metodologies i acompanyament personalitzades; després, 50 dels joves accediran a un Campus presencial que la iniciativa celebrarà a la província de Girona del 12 al 15 de novembre.
En aquest últim tram, 5 projectes optaran a un procés de mentoría personalitzada amb Aticco Lab durant 6 mesos.