La Fundació Princesa de Girona reuneix a 30 joves emprenedors en el Museu Dalí de Figueres

FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
GIRONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Princesa de Girona ha reunit aquest dissabte al Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona) a 30 joves emprenedors de tota Espanya en una experiència de lideratge a través de l'art, una de les sessions del primer 'bootcamp' del programa Generació Propòsit 2.0, ha informat l'organització en un comunicat.
A través de l'observació, el diàleg, la metàfora i la reflexió compartida, han abordat qüestions com la construcció de la identitat pròpia, la capacitat per prendre decisions en contextos d'incertesa, la incorporació d'altres punts de vista, el treball en equip i el llegat que volen generar amb els seus projectes.
La sessió, desenvolupada en col·laboració amb la Fundació Gala-Salvador Dalí, i sota el fil conductor 'Liderar és construir una mirada compartida', ha estat conduïda per la gerent de Fundació Heura i impulsora de 'Liderar amb Art', Sílvia Benaiges, que ha plantejat el museu com un espai per entrenar la mirada.
Benaiges ha afirmat que l'art "ajuda a entrenar una mirada més àmplia" i a entendre que, perquè un projecte creixi i evolucioni, és necessari construir una mirada compartida amb l'equip, els socis i els col·laboradors.
El recorregut s'ha articulat al voltant de 3 obres de Dalí, utilitzades com a punt de partida per reflexionar sobre diferents dimensions del lideratge: 'Autoretrat tou amb bacó fregit', 'La imatge desapareix', i 'Dalí d'esquena pintant Gala vista d'esquena...'.