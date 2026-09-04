La Fundació Princesa de Girona inicia el seu primer 'bootcamp' amb 30 joves emprenedors

FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
GIRONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Princesa de Girona ha iniciat aquest divendres a la seva seu de Girona el primer 'bootcamp' del programa Generació Propòsit 2.0 amb 30 emprenedors joves de diferents punts d'Espanya amb l'objectiu d'avançar en el desenvolupament dels seus projectes i potenciar-ne l'impacte.
La trobada a Girona ha donat el tret de sortida als 4 'bootcamp' que el programa celebrarà durant aquest mes de setembre a Girona, Madrid, Saragossa i Sevilla i que reunirà prop de 120 joves, informa la fundació en un comunicat.
Organitzats en equips, els joves han treballat a partir d'un repte real plantejat per la fundació, en aquest cas, com reforçar la comunitat de Generació Propòsit perquè els projectes puguin connectar amb altres iniciatives afins.
Al llarg de la sessió, els equips han hagut de superar diversos reptes que els han permès incorporar progressivament diferents eines d'IA als processos de recerca, anàlisi i desenvolupament de les seves propostes.
El 'bootcamp' continuarà aquest dissabte al Teatre-Museu Dalí de Figueres, on els 30 joves participaran en un taller de lideratge a través de l'art, conduït per la CEO de la Fundació Heura, Sílvia Benaiges, i de nou a la seu de la fundació un taller de lideratge i habilitats per emprendre amb la doctora en Psicologia María Palacín i una sessió d'emprenedoria socialment responsable.