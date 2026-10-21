La Fundació Pere Tarrés impulsa un projecte per acompanyar les persones grans en ciberdelictes

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Pere Tarrés ha impulsat un projecte per formar, capacitar i oferir acompanyament emocional a persones de més de 65 anys davant l'augment de la ciberdelinqüència contra aquest col·lectiu, informa en un comunicat d'aquest dimecres.
Segons un informe de la Fundació a partir d'enquestes i de l'Informe sobre la Cibercriminalitat a Espanya, el 2023 es van denunciar més de 38.000 fraus informàtics contra persones més grans de 65 anys; el 84% "tem caure en estafes en línia", i el 21,8% diu haver-ne estat víctima.
La fundació ha impulsat una desena de tallers a casals de gent gran gestionats per l'ens, en què es fa pedagogia i es reconeixen les emocions que provoca ser víctima d'aquests delictes, i se'ls informa de canals de suport i denúncia.
La proposta inclou el disseny de materials i eines pròpies treballades conjuntament amb alguns dels participants en els tallers, com una guia o una caixa d'eines per als formadors.
En una segona fase, l'acompanyament emocional sortirà dels casals cívics cap a altres equipaments, i es formarà professionals i agents de proximitat com a "antenes comunitàries" per detectar de cibervictimització, oferir una primera acollida i facilitar l'acompanyament cap a serveis i recursos.